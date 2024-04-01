Хацкевич: назвал «сраным» Волгоград и был избит польскими фанатами

Сегодня, 16:32

Известный по работе в волгоградском «Роторе» тренер Александр Хацкевич был избит фанатами польского клуба «Заглембе».

Как сообщает Meczyki.pl, болельщики проникли на базу команды и побили 50-летнего наставника.

Белорусский специалист возглавил команду из города Сосновец в середине января текущего года. За это время клуб восемь раз проиграл и четыре раза сыграл вничью.

«Заглембе» прочно обосновался в подвале в турнирной таблицы второго по значимости польского дивизиона, отставая на восемь очков от идущего 17-м «Подбескидзе Бельско-Бяла».

После приезда в Польшу Хацкевич в интервью Youtube-каналу «Жизнь-малина» назвал свой самый главный промах в картере тренера: «Это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию».

Фото: AP