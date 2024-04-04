Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 апреля 2024 года

Сегодня, 23:40

Программа передач ТВ каналов России на 04.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.

Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Неукротимая Неупокоева

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:50 Морозова

НТВ

04:55 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Черное солнце

22:15 Горячая точка

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Горячая точка

00:55 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы

02:10 Агентство скрытых камер

02:40 Меч

04:55 Легавый

ТНТ

05:00 Студия Союз

05:50 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 Реальные пацаны

16:45 Волшебный участок

19:00 Казачок

21:00 Боги Египта

23:30 Это нормально?

00:30 Новая фабрика звезд

01:00 Невеста. Экстра любовь

02:05 Я тебе не верю

02:50 Импровизация

04:30 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00 Экстренный вызов 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Экстренный вызов 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Экстренный вызов 112

19:30 Новости

20:00 Пуленепробиваемый монах

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества

00:30 Выжившая

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман

СТС

04:50 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Машкины страшилки

06:40 Маша и Медведь

08:00 Цирк

10:05 Шоу Уральские пельмени

11:10 Пёс под прикрытием

13:00 Коати. Легенда джунглей

14:45 Няньки

16:50 Цирк

21:30 Война богов: Бессмертные

23:45 Время ведьм

01:35 Близнецы

03:20 Кухня

04:50 6 кадров