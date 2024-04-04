Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 апреля 2024 года

Программа передач ТВ каналов России на 04.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Такси под прикрытием
23:00 Большая игра
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Неукротимая Неупокоева
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия
03:50 Морозова
НТВ
04:55 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Черное солнце
22:15 Горячая точка
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Горячая точка
00:55 Поздняков
01:10 Мы и наука. Наука и мы
02:10 Агентство скрытых камер
02:40 Меч
04:55 Легавый
ТНТ
05:00 Студия Союз
05:50 Импровизация
07:00 Утро ТНТ
09:00 Реальные пацаны
16:45 Волшебный участок
19:00 Казачок
21:00 Боги Египта
23:30 Это нормально?
00:30 Новая фабрика звезд
01:00 Невеста. Экстра любовь
02:05 Я тебе не верю
02:50 Импровизация
04:30 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00 Экстренный вызов 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Экстренный вызов 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Экстренный вызов 112
19:30 Новости
20:00 Пуленепробиваемый монах
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества
00:30 Выжившая
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
СТС
04:50 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Машкины страшилки
06:40 Маша и Медведь
08:00 Цирк
10:05 Шоу Уральские пельмени
11:10 Пёс под прикрытием
13:00 Коати. Легенда джунглей
14:45 Няньки
16:50 Цирк
21:30 Война богов: Бессмертные
23:45 Время ведьм
01:35 Близнецы
03:20 Кухня
04:50 6 кадров