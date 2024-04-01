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Кучеров набрал 130 очков, но «Харт Трофи» ему не дадут

Сегодня, 07:14


Никита Кучеров набрал 130 очков

Форвард «Молний» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче с «Торонто» (4:1) и первым в нынешнем сезоне набрал 130 очков.

Хоккеист обновил собственный рекорд по набранным очкам за сезон среди россиян, пять лет назад он набрал за чемпионат 128 баллов. Кучерову осталось провести еще семь игр до конца «регулярки», так что окончательные показатели должны быть еще выше.

Многие болельщики в России надеются, что нападающий «Тампы» выиграет в этом году «Харт Трофи». И будут разочарованы в итоговом выборе заокеанских журналистов. Этот приз, как и большинство современных наград (вспомним Месси), вручается при равных условиях более медийным игрокам. А Коннор Макдэвид на сегодня вне конкуренции за океаном.

Фото: USA TODAY
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    Источник: HR Новости







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