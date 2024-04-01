Фанат требует 15 млн от стримера за забег на матче Россия – Сербия

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Футбольный болельщик Максим Десятский, который 21 марта выбежал на поле во время матча между российской и сербской сборными, вышел из СИЗО и хочет получить награду за свой поступок.

Как сообщает SHOT, москвич надеется на вознаграждение от стримера Mellstroy — 15 млн рублей и билеты на Лигу чемпионов. Ранее тот обещал выплатить 30 млн тому, кто выбежит на футбольное поле во время решающей игры ЛЧ на «Уэмбли» в Лондоне в майке с его эмблемой.

Десятский не стал дожидаться 1 июня и принял решение громко пошуметь на поединке сборной России. Как уверяет нарушитель спокойствия, на подготовку акции они с приятелями вложили 150 тысяч личных средств. К тому же Максима уволили с работы и он очень нуждается в деньгах.

Ранее сообщалось, что фанату «Челси», который решил покрасоваться на одном из матчей команды в начале февраля, запретили появляться на стадионах в течение трех лет.

Фото: Спорт-Экспресс