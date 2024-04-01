Разговоры о важном 8 апреля 2024 года

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Очередной урок из цикла «Разговоры о важном», который пройдет 8 апреля, получил название «Я вижу землю! Это так красиво!».

Предстоящее в ближайший понедельник занятие будет посвящено космонавту Юрию Гагарину, совершившему первый в истории полет в космос.

Цель урока – информирование молодежи о достижениях нашей страны в развитии аэрокосмической отрасли. Методические материалы появятся на официальном сайте razgovor.edsoo.ru за несколько дней до начала урока.

Первый полет человека в космическое пространство состоялся 12 апреля 1961 года. Каждый год в этот день организуются тематические выставки и проводятся другие различные мероприятия.

Фото: Reuters