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Задержан глава букмекерской конторы «Мелбет»

Сегодня, 15:45


Игорь Ляпустин

Задержан руководитель «Мелбет», которая входит в десятку самых крупных легальных букмекерских контор России.

Как информирует телеграм-канал SHOT, глава компании Игорь Ляпустин обвиняется по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере».

В самой компании заявили, что никаких изменений в режиме работы нет и от дополнительных комментариев отказались.

«Мелбет» является титульным партнером второго по значимости российского футбольного дивизиона и титульным спонсором команды РПЛ «Балтика» (Калининград).

Фото: bookmaker-ratings.ru
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    Источник: SHOT







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