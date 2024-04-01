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Вяльбе о норвежцах: они оказались самыми большими русофобами

Сегодня, 16:58


Елена Вяльбе

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что она против приглашения лыжников из Норвегии для участия в соревнованиях в России. Ранее министр спорта Олег Матыцин высказывал идею проведения турнира между российскими и норвежскими лыжниками.

«Бесплатно никто к нам не поедет, а я не считаю нужным кормить норвежцев, эти люди оказались самыми большими русофобами», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Далее она пояснила, что у нее нет никакого желания унижаться и кого-то упрашивать.

Ранее сообщалось, что Вяльбе назвала мразью главу МОК после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.

Фото: РИА Новости
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    Источник: Матч ТВ







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