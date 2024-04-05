Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 апреля 2024 года

Вчера, 23:32

Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 5 апреля на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.

Программа передач ТВ на 05.04.2024

Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 - Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:40 Человек и закон

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос

23:30 Матадор. Канн

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:15 - Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести

11:30 60 минут

14:55 Судьба человека

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

21:30 Удивительные люди

23:50 Музыкальная премия Виктория

02:05 Удар зодиака

НТВ

04:55 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня

08:25 Пёс

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

20:00 Черное солнце

00:00 Своя правда

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Меч

04:50 Легавый

ТНТ

04:35 Импровизация

05:25 Студия Союз

06:50 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 Однажды в России

10:00 Полицейский с Рублевки

18:00 Комеди Клаб

22:00 Лига городов

23:30 Stand up

01:00 Галустян Плюс

02:30 Я тебе не верю

03:20 Импровизация

04:55 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00, 18:00, 02:30 - Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 - Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00, 15:00 - Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 - Экстренный вызов 112

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

17:00 Главные тайны мира

20:00 Человек-Муравей и Оса

22:10 Человек-паук: Возвращение домой

00:45 Титан

СТС

04:50 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Машкины страшилки

06:40 Маша и Медведь

08:00 Цирк

10:05 Безумные изобретения

10:40 Импровизаторы

11:40 Уральские пельмени. Смехbook

12:20 Шоу Уральские пельмени

20:00 Уральские пельмени

21:30 Шоу Уральские пельмени

23:00 Импровизаторы

00:00 ОКнутые люди

01:00 Кино в деталях

02:00 Гуляй, Вася!

03:30 Кухня