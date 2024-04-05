Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 апреля 2024 года

Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 5 апреля на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач - московское.
Программа передач ТВ на 05.04.2024
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 - Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:40 Человек и закон
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос
23:30 Матадор. Канн
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 - Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести
11:30 60 минут
14:55 Судьба человека
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
21:30 Удивительные люди
23:50 Музыкальная премия Виктория
02:05 Удар зодиака
НТВ
04:55 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня
08:25 Пёс
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
20:00 Черное солнце
00:00 Своя правда
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Меч
04:50 Легавый
ТНТ
04:35 Импровизация
05:25 Студия Союз
06:50 Импровизация
07:00 Утро ТНТ
09:00 Однажды в России
10:00 Полицейский с Рублевки
18:00 Комеди Клаб
22:00 Лига городов
23:30 Stand up
01:00 Галустян Плюс
02:30 Я тебе не верю
03:20 Импровизация
04:55 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:30 - Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 - Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00, 15:00 - Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00, 16:00, 19:00 - Экстренный вызов 112
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
17:00 Главные тайны мира
20:00 Человек-Муравей и Оса
22:10 Человек-паук: Возвращение домой
00:45 Титан
СТС
04:50 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Машкины страшилки
06:40 Маша и Медведь
08:00 Цирк
10:05 Безумные изобретения
10:40 Импровизаторы
11:40 Уральские пельмени. Смехbook
12:20 Шоу Уральские пельмени
20:00 Уральские пельмени
21:30 Шоу Уральские пельмени
23:00 Импровизаторы
00:00 ОКнутые люди
01:00 Кино в деталях
02:00 Гуляй, Вася!
03:30 Кухня