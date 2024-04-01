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Падение «Вашингтона», 849-я шайба Овечкина и три очка Кучерова

Сегодня, 07:47


Вашингтон - Питтсбург

В столице США состоялся матч между клубами, которые ведут борьбу за попадание в число участников Кубка Стэнли. «Вашингтон» проиграл на своем льду «Питтсбургу» со счетом 1:4, потерпел четвертое поражение подряд и потерял место в восьмерке сильнейших команд Восточной конференции.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 27-ю шайбу в сезоне, сделал восемь бросков в створ и завершил поединок с отрицательным показателем полезности (минус 2).

Сидни Кросби и Евгений Малкин очков не набрали, победу команде принесли два гола защитников и игроки третьего звена.

«Тампа» забила семь шайб в гостях «Монреалю» (7:4). Самыми результативными хоккеистами встречи стали Стивен Стэмкос и Никита Кучеров, набравшие по три очка. Россиянин продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона.

Фото: USA TODAY
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    Источник: HR Новости







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