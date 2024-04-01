Когда и во сколько играют «Металлург» и «Автомобилист»

Сегодня, 10:05

Второй матч плей-офф КХЛ с участием «Металлурга» и «Автомобилиста» состоится в Магнитогорске 5 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Первая игра между командами на «Арене-Металлург» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Очные встречи между командами в рамках регулярного чемпионата прошли в сентябре и октябре прошлого года. Первый поединок выиграли подопечные Николая Заварухина, а три другие закончились победой «Магнитки».

В первом раунде «Металлург» в шести играх переиграл «Амур», а в 1/4 финала также в шести матчах выбил из плей-офф «Спартак». «Автомобилист» последовательно обыграл финалиста («Ак Барс») и полуфиналиста (СКА) Кубка Гагарина.

Фото: ХК Металлург