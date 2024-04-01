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Экс-участница «Дома-2» ждет ребенка от Квинси Промеса

Сегодня, 13:44


Звезда Дома-2 ждет ребенка от Квинси Промеса

И без того насыщенная жизнь Квинси Промеса обрастает всё новыми подробностями. В этом году футболист сбежал с места ДТП в Эмиратах, получил срок в Нидерландах и разыскивается налоговой инспекцией в России. Как сообщает «ИА Регнум», звезда популярного реалити-шоу ждет от него ребенка.

Кто она? Бывшая участница «Дома-2» Мэри Кулешова. Не замужем, детей не имеет. Экзотической внешностью обязана родителям. Отец у нее японец, а мать — русская.

Кто он? Футболист московского «Спартака», на данный момент заключен под стражу в Дубае. Приговорен на родине, в Нидерландах к немаленькому сроку. Ждет экстрадиции в страну тюльпанов или в Россию, где за него всерьез взялась налоговая инспекция.
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