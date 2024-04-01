Показать на карте: детонация БПЛА в Ростовской области

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Если смотреть на карту Ростовской области, то Морозовск находится к северо-востоку от областного центра на трассе в сторону Волгограда. В районном центре поживает 23 тысячи человек. Расстояние от города до Ростова-на-Дону составляет 252 километра.

Как сообщает ТАСС, 5 апреля недалеко от аэродрома в Морозовске из-за подрыва беспилотника пострадали представители компетентных органов, которые осматривали упавший БПЛА. До этого он был нейтрализован силами ПВО.

Ранее сообщалось, что город атаковали около 40 украинских дронов-камикадзе.

Фото: Google Карты