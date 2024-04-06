Программа передач на 6 апреля 2024, суббота

Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Поехали!
13:10 Собачье сердце
15:50 Баня, водка, гармонь, Голливуд
17:00 Я люблю мою страну
18:00 Вечерние новости
18:20 Эксклюзив
19:10 Владимир Жириновский. Прямая речь
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 КВН. Высшая лига
23:50 Эннио. Маэстро
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Жизнь справок не дает
00:40 Крылья Пегаса
04:00 Примета на счастье
НТВ
04:50 Легавый
06:20 Жди меня
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Звезды
23:10 Международная пилорама
00:00 Захар Прилепин. Уроки русского
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса
02:05 Дачный ответ
02:55 Меч
04:55 Легавый
ТНТ
04:55 Студия Союз
06:30 Импровизация
07:00 Однажды в России
08:30 Хочу перемен
09:00 Салон
09:30 Однажды в России
10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16:30 Новая Битва экстрасенсов
21:30 Невеста. Экстра любовь
23:00 Женский стендап
00:00 Новая фабрика звезд
00:30 Такое кино!
01:00 Лига Городов
02:30 Я тебе не верю
03:10 Импровизация
04:45 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна
12:30 Новости
13:00 Военная тайна
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Как они стали предателями?
18:00 Засекреченные списки. Украинские террористы: 5 самых опасных
19:00 Добровэфире
19:30 Новости
20:00 Мстители: Финал
23:30 Битва за Землю
01:40 Самые шокирующие гипотезы
СТС
03:30 Кухня
05:05 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Шоу Уральские пельмени
08:00 ПроСТО кухня
10:00 Безумные изобретения
10:30 ОКнутые люди
11:35 Прятки
13:00 Мара и Бог огня
14:55 Война богов: Бессмертные
17:05 Веном
19:05 Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы
21:05 Уикенд с батей
23:00 Дедушка легкого поведения
01:00 Начать сначала
03:00 Кухня
04:55 6 кадров
В программе передач возможны изменения, время начала - московское.