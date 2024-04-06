Программа передач на 6 апреля 2024, суббота

Вчера, 23:14

Первый канал

05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:10 Собачье сердце

15:50 Баня, водка, гармонь, Голливуд

17:00 Я люблю мою страну

18:00 Вечерние новости

18:20 Эксклюзив

19:10 Владимир Жириновский. Прямая речь

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 КВН. Высшая лига

23:50 Эннио. Маэстро

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Жизнь справок не дает

00:40 Крылья Пегаса

04:00 Примета на счастье

НТВ

04:50 Легавый

06:20 Жди меня

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Звезды

23:10 Международная пилорама

00:00 Захар Прилепин. Уроки русского

00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса

02:05 Дачный ответ

02:55 Меч

04:55 Легавый

ТНТ

04:55 Студия Союз

06:30 Импровизация

07:00 Однажды в России

08:30 Хочу перемен

09:00 Салон

09:30 Однажды в России

10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших

16:30 Новая Битва экстрасенсов

21:30 Невеста. Экстра любовь

23:00 Женский стендап

00:00 Новая фабрика звезд

00:30 Такое кино!

01:00 Лига Городов

02:30 Я тебе не верю

03:10 Импровизация

04:45 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

12:30 Новости

13:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Как они стали предателями?

18:00 Засекреченные списки. Украинские террористы: 5 самых опасных

19:00 Добровэфире

19:30 Новости

20:00 Мстители: Финал

23:30 Битва за Землю

01:40 Самые шокирующие гипотезы

СТС

03:30 Кухня

05:05 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Шоу Уральские пельмени

08:00 ПроСТО кухня

10:00 Безумные изобретения

10:30 ОКнутые люди

11:35 Прятки

13:00 Мара и Бог огня

14:55 Война богов: Бессмертные

17:05 Веном

19:05 Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы

21:05 Уикенд с батей

23:00 Дедушка легкого поведения

01:00 Начать сначала

03:00 Кухня

04:55 6 кадров

В программе передач возможны изменения, время начала - московское.