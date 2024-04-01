Прорыв дамбы в Орске: где находится на карте

Вчера, 23:59

Если смотреть на карту Оренбургской области, то Орск расположен на юго-востоке от областного центра на расстоянии 276 километров. Население города составляет 189 тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. В зоне подтопления могут оказаться около 10 тысяч человек. Организовано несколько пунктов временного размещения для эвакуации.

Дамба длиной 12 километров и высотой 6 метров была построена в 2013 году и предназначена для защиты старого города от паводков.

Фото: Google Карты