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Прорыв дамбы в Орске: где находится на карте

Вчера, 23:59


Орск на карте

Если смотреть на карту Оренбургской области, то Орск расположен на юго-востоке от областного центра на расстоянии 276 километров. Население города составляет 189 тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. В зоне подтопления могут оказаться около 10 тысяч человек. Организовано несколько пунктов временного размещения для эвакуации.

Дамба длиной 12 километров и высотой 6 метров была построена в 2013 году и предназначена для защиты старого города от паводков.

Фото: Google Карты
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