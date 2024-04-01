Разрушение дамбы в Орске: где находится на карте, фото

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Если смотреть на карту Оренбургской области, то Орск расположен на юго-востоке от областного центра на расстоянии 276 километров. Население города составляет 189 тысяч человек.

В пятницу 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Как сообщает ТАСС, паводок стал самым сильным за всю историю региона. В зоне подтопления находится 6644 жилых дома (на 7 апреля). Организовано несколько пунктов временного размещения жителей.

Дамба длиной 12 километров и высотой 6 метров была построена в 2013 году и предназначена для защиты старого города от паводков.

Фото: Google Карты и ТАСС