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Москва: программа телепередач сегодня вечером

Сегодня, 14:22


Программа передач ТВ каналов России 6 апреля 2024 года на вечер. Время начала телепередач - по Москве.

Первый канал

15:50 Баня, водка, гармонь, Голливуд
17:00 Я люблю мою страну
18:00 Вечерние новости
18:20 Эксклюзив
19:10 Владимир Жириновский. Прямая речь
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 КВН. Высшая лига
23:50 Эннио. Маэстро
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Жизнь справок не дает
00:40 Крылья Пегаса
04:00 Примета на счастье

НТВ

15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Звезды
23:10 Международная пилорама
00:00 Захар Прилепин. Уроки русского
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса
02:05 Дачный ответ
02:55 Меч
04:55 Легавый

ТНТ

10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16:30 Новая Битва экстрасенсов
21:30 Невеста. Экстра любовь
23:00 Женский стендап
00:00 Новая фабрика звезд
00:30 Такое кино!
01:00 Лига Городов
02:30 Я тебе не верю
03:10 Импровизация
04:45 Студия Союз

РЕН ТВ

15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Как они стали предателями?
18:00 Засекреченные списки. Украинские террористы: 5 самых опасных
19:00 Добровэфире
19:30 Новости
20:00 Мстители: Финал
23:30 Битва за Землю
01:40 Самые шокирующие гипотезы

СТС

13:00 Мара и Бог огня
14:55 Война богов: Бессмертные
17:05 Веном
19:05 Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы
21:05 Уикенд с батей
23:00 Дедушка легкого поведения
01:00 Начать сначала
03:00 Кухня
04:55 6 кадров

В программе передач возможны изменения.
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