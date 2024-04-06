Москва: программа телепередач сегодня вечером

Сегодня, 14:22

Программа передач ТВ каналов России 6 апреля 2024 года на вечер. Время начала телепередач - по Москве.

Первый канал

15:50 Баня, водка, гармонь, Голливуд

17:00 Я люблю мою страну

18:00 Вечерние новости

18:20 Эксклюзив

19:10 Владимир Жириновский. Прямая речь

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 КВН. Высшая лига

23:50 Эннио. Маэстро

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Жизнь справок не дает

00:40 Крылья Пегаса

04:00 Примета на счастье

НТВ

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Звезды

23:10 Международная пилорама

00:00 Захар Прилепин. Уроки русского

00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса

02:05 Дачный ответ

02:55 Меч

04:55 Легавый

ТНТ

10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших

16:30 Новая Битва экстрасенсов

21:30 Невеста. Экстра любовь

23:00 Женский стендап

00:00 Новая фабрика звезд

00:30 Такое кино!

01:00 Лига Городов

02:30 Я тебе не верю

03:10 Импровизация

04:45 Студия Союз

РЕН ТВ

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Как они стали предателями?

18:00 Засекреченные списки. Украинские террористы: 5 самых опасных

19:00 Добровэфире

19:30 Новости

20:00 Мстители: Финал

23:30 Битва за Землю

01:40 Самые шокирующие гипотезы

СТС

13:00 Мара и Бог огня

14:55 Война богов: Бессмертные

17:05 Веном

19:05 Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы

21:05 Уикенд с батей

23:00 Дедушка легкого поведения

01:00 Начать сначала

03:00 Кухня

04:55 6 кадров

В программе передач возможны изменения.