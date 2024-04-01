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Результаты матчей РПЛ 6 апреля, турнирная таблица

Вчера, 22:36


Пари НН - Краснодар

В субботу 6 апреля в российской премьер-лиге состоялись три матча. В этих играх было забито 14 мячей.

Игровой день начался поединком между «Уралом» и «Крыльями Советов». Гости воспользовались удалением защитником Итало во втором тайме и одержали победу со счетом 2:1. Два мяча на счету 29-летнего полузащитника Амара Рахмановича.

«Краснодар» одержал первую победу в весенней части чемпионата. Сверхрезультативный матч в Нижнем Новгороде закончился в пользу южан (4:3). Подопечные Мурада Мусаева возглавили турнирную таблицу, но все может измениться после воскресного поединка с участием «Зенита».

«Ростов» потерял первые очки после зимнего перерыва. Встреча с главным аутсайдером сезона «Сочи» завершилась вничью 2:2.

Турнирная таблица РПЛ на 6 апреля

Заглавное фото: ФК Краснодар
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    Источник: HR Новости







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