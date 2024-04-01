Что можно и что нельзя делать в Благовещение

Сегодня, 00:17

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из наиболее значимых дней в православном календаре. В этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила о будущем появлении на свет Сына Божьего.

Что можно делать. На Благовещение верующие по традиции посещают храмы и выпускают на свободу голубей. На праздничный стол можно поставить рыбу и выпить немного вина. Люди 7 апреля подготавливают Благовещенскую соль – по поверью ее чудодейственные свойства помогают от многих болезней.

Что нельзя делать. В этот день стоит отложить в сторону хлопоты на огороде и домашние дела. Также запрещено шить, вязать, брать в долг и занимать деньги. Нельзя стричься, красить волосы и тратить время на прическу.

Фото: РИА Новости