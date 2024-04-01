Травма арбитра, дубль Малкина и три очка Кучерова

Сегодня, 08:08

Очередной матч «регулярки» НХЛ между «Пингвинз» и «Лайтнинг», который состоялся в Пенсильвании, завершился победой хозяев со счетом 5:4.

Форвард «Питтсбурга» после приезда родителей обрел вторую молодость и оформил третий дубль за последние шесть матчей.

Лучший бомбардир сезона Никита Кучеров сделал ассистентский хет-трик и увеличил отрыв от Натана Маккиннона в борьбе за «Арт Росс Трофи».

За несколько минут до конца встречи травму получил один из арбитров Стив Козари, которого увезли на носилках после столкновения с защитником «Молний» Хейдном Флери

«Пингвины» после этой победы набрали 83 очка и впервые с середины ноября попали в восьмерку сильнейших команд Востока.

Фото: AP