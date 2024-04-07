Программа передач, телепрограмма на 7 апреля 2024 года

Телепрограмма каналов России на 07.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.
Программа передач ТВ на 7 апреля 2024 года
Первый канал
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион
09:40 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:15 Играем свадьбу!
11:05 Жизнь других
12:00 Новости
12:15 Повара на колесах. Ессентуки
13:10 Видели видео?
14:20 Калина красная. К 50-летию выхода фильма
16:25 Лучше всех!
18:00 Вечерние новости
19:00 Большая история
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
06:10 Злая шутка
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:40 Здравствуй, сестра
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:05 Злая шутка
НТВ
06:30 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
23:45 Звезды сошлись
01:20 Основано на реальных событиях
02:55 Меч
04:25 Агентство скрытых камер
ТНТ
05:30 Приключения Пильи
07:00 Однажды в России
09:00 Битва пикников
09:30 Однажды в России
10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших
15:00 Новая Битва экстрасенсов
19:00 Сокровища императора
22:00 Новая фабрика звезд
00:00 Шоу Воли
01:00 Новая фабрика звезд
01:30 Я тебе не верю
02:20 Импровизация
03:50 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:30 Новости
13:00 Неизвестная история
14:00 Операция в Красном море
16:55 Мстители: Финал
20:30 Гренландия
23:00 Итоговая программа
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
06:00 Ералаш
07:00 Отель у овечек
07:15 Шоу Уральские пельмени
08:00 ПроСТО кухня
09:00 Рогов в городе
10:00 Цирк
14:25 Просто супер
16:00 Веном
18:00 Прятки
19:10 Прятки. Секреты сезона
20:00 Кролецып и Хомяк Тьмы
21:55 Мегалодон
23:55 Корабль в Пусан
02:10 Кухня
04:55 6 кадров
Время начала передач - московское.