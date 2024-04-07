Программа передач, телепрограмма на 7 апреля 2024 года

Сегодня, 08:48

Телепрограмма каналов России на 07.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.

Программа передач ТВ на 7 апреля 2024 года

Первый канал

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион

09:40 Непутевые заметки

10:00 Новости

10:15 Играем свадьбу!

11:05 Жизнь других

12:00 Новости

12:15 Повара на колесах. Ессентуки

13:10 Видели видео?

14:20 Калина красная. К 50-летию выхода фильма

16:25 Лучше всех!

18:00 Вечерние новости

19:00 Большая история

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

06:10 Злая шутка

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:40 Здравствуй, сестра

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 Злая шутка

НТВ

06:30 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

23:45 Звезды сошлись

01:20 Основано на реальных событиях

02:55 Меч

04:25 Агентство скрытых камер

ТНТ

05:30 Приключения Пильи

07:00 Однажды в России

09:00 Битва пикников

09:30 Однажды в России

10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших

15:00 Новая Битва экстрасенсов

19:00 Сокровища императора

22:00 Новая фабрика звезд

00:00 Шоу Воли

01:00 Новая фабрика звезд

01:30 Я тебе не верю

02:20 Импровизация

03:50 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:30 Новости

13:00 Неизвестная история

14:00 Операция в Красном море

16:55 Мстители: Финал

20:30 Гренландия

23:00 Итоговая программа

23:55 Самые шокирующие гипотезы

СТС

06:00 Ералаш

07:00 Отель у овечек

07:15 Шоу Уральские пельмени

08:00 ПроСТО кухня

09:00 Рогов в городе

10:00 Цирк

14:25 Просто супер

16:00 Веном

18:00 Прятки

19:10 Прятки. Секреты сезона

20:00 Кролецып и Хомяк Тьмы

21:55 Мегалодон

23:55 Корабль в Пусан

02:10 Кухня

04:55 6 кадров

Время начала передач - московское.