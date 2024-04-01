Гарри Кейн побил рекорд Бундеслиги, но снова остался без титула

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил новый бомбардирский рекорд для дебютантов чемпионата Германии по футболу.

Англичанин забил 32-й гол в очередном матче Бундеслиги и опередил легендарного Уве Зелера, который в 1964-м 31 раз отправлял мяч в сетку.

Но, судя по всему, 30-летнего игрока это достижение не обрадует. Одной из основных причин перехода футболиста в баварский клуб была возможность впервые в карьере выиграть чемпионские медали.

Кейн не смог за долгую карьеру сделать это в Англии в составе «Тоттенхэма». Пока не сможет и в Германии – «Бавария» после 11-летнего доминирования уступит в этом году золотые медали «Байеру».

Время стать чемпионом у футболиста еще есть – контракт с мюнхенцами будет действовать до лета 2027 года.

Фото: Getty Images