Программа передач, телепрограмма на 8 апреля 2024 года

Телепрограмма каналов России на 08.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.
Программа передач ТВ на 8 апреля 2024 года
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 — Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Такси под прикрытием
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 — Вести
11:30 60 минут
14:30, 21:05 — Вести. Местное время
14:55 Наши
16:30 Малахов
17:30 60 минут
21:20 Алла-такси
23:30 Бесогон ТВ
00:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:40 Тайны следствия
04:15 Морозова
НТВ
04:55 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 — Сегодня
08:25 Пёс
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:35 — Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Горячая точка
00:55 Подсудимый
04:50 Легавый
ТНТ
04:40 Студия Союз
05:30 Импровизация
07:00 Утро ТНТ
08:20 Сокровища императора
11:30 Холоп
13:40 Казачок
17:50 Холоп
20:00 Киберпапа
21:00 Красный 5
21:50 Женский Стендап
23:30 Это нормально?
00:30 Новая фабрика звезд
02:35 Я тебе не верю
03:20 Импровизация
04:55 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:25 — Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 — Новости
09:00 Военная тайна
11:00 Как устроен мир
12:00, 16:00, 19:00 — Информационная программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
17:00, 03:10 — Тайны Чапман
20:00 Во имя короля
22:25 Смотреть всем!
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Король воров
СТС
04:55 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Машкины страшилки
06:40 Маша и Медведь
08:00 Шоу Уральские пельмени
10:20 Тётя Марта
22:00 Уикенд с батей
23:45 Дедушка легкого поведения
01:45 Скорость. Автобус 657
03:10 Кухня
04:50 6 кадров
Время начала передач - московское.