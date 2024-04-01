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Разговоры о важном 15 апреля 2024 года

Сегодня, 07:50


Разговоры о важном 15 апреля 2024 года

Очередной урок из цикла «Разговоры о важном», который пройдет 15 апреля, получил название «215-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя».

Предстоящее в ближайший понедельник занятие будет посвящено одному из классиков русской литературы, основателю «натуральной школы».

Цель урока – познакомиться с биографией писателя, творчеством и его влиянием на литературу 19-20 веков. Методические материалы появятся на официальном сайте razgovor.edsoo.ru за несколько дней до начала урока.

В список самых известных произведений писателя входят «Мертвые души», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Тарас Бульба».

Стало известно, какая суббота в апреле этого года будет рабочей.

Фото: РИА Новости
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