Телепрограмма, программа передач на 9 апреля 2024 года

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Телепрограмма каналов России на 09.04.2024 на весь день: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.

Программа передач ТВ на 9 апреля 2024 года

Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 — Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 — Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 — Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Алла-такси

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:50 Морозова

НТВ

04:55 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 — Сегодня

08:25 Пёс

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 23:35 — Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Горячая точка

00:55 Подсудимый

04:50 Легавый

ТНТ

04:55 Студия Союз

06:30 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 СашаТаня

12:00 Физрук

19:00 Киберпапа

21:00 Красный 5

22:00 Женский Стендап

23:30 Это нормально?

00:30 Такое кино!

01:00 Новая фабрика звезд

01:25 Криминальная фишка от Генри

03:05 Я тебе не верю

03:50 Импровизация

РЕН ТВ

05:00, 18:00, 03:00 — Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 — Новости

09:00 Военная тайна

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 — Информационная программа 112

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

17:00, 03:45 — Тайны Чапман

20:00 Идеальный побег

21:55 Смотреть всем!

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Капитан Алатристе

СТС

04:50 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Машкины страшилки

06:40 Маша и Медведь

08:00 Тётя Марта

10:40 Уральские пельмени. Смехbook

11:15 Пёс под прикрытием

13:00 Мара и Бог огня

14:55 Кролецып и Хомяк Тьмы

16:50 Тётя Марта

21:30 Зачинщики

23:25 Агент под прикрытием

01:20 Время ведьм

02:50 Кухня

04:50 6 кадров

Время начала передач - московское.