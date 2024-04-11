Программа передач, телепрограмма на 11 апреля 2024 года

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Телепрограмма каналов России на 11.04.2024 на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.

Программа передач ТВ на 11 апреля 2024 года

Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Алла-такси

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:50 Морозова



НТВ



04:50 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс

10:00 Сегодня

10:35 Пёс

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Горячая точка

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Горячая точка

00:45 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы

01:50 Подсудимый

04:20 Агентство скрытых камер

04:50 Легавый



ТНТ



04:20 Импровизация

05:05 Студия Союз

05:55 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 СашаТаня

12:00 Физрук

19:00 Киберпапа

21:00 Красный 5

22:00 Женский Стендап

23:30 Это нормально?

00:30 Новая фабрика звезд

01:00 Невеста. Экстра любовь

02:10 Я тебе не верю

02:55 Импровизация

04:30 Студия Союз



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Битва за Землю

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества

00:30 Тайна 7 сестер

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



СТС



04:50 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Машкины страшилки

06:40 Маша и Медведь

08:00 Тётя Марта

10:05 Безумные изобретения

10:35 Красавица и дракон

13:00 Псы под прикрытием

14:55 Агент под прикрытием

16:50 Тётя Марта

21:30 Громобой

23:25 Страшно красив

01:10 Сумасшедшая любовь

03:00 Кухня



Время начала передач - московское.