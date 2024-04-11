Программа передач, телепрограмма на 11 апреля 2024 года

Телепрограмма каналов России на 11.04.2024 на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.
Программа передач ТВ на 11 апреля 2024 года
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Такси под прикрытием
23:00 Большая игра
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Алла-такси
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия
03:50 Морозова
НТВ
04:50 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс
10:00 Сегодня
10:35 Пёс
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Горячая точка
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Горячая точка
00:45 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы
01:50 Подсудимый
04:20 Агентство скрытых камер
04:50 Легавый
ТНТ
04:20 Импровизация
05:05 Студия Союз
05:55 Импровизация
07:00 Утро ТНТ
09:00 СашаТаня
12:00 Физрук
19:00 Киберпапа
21:00 Красный 5
22:00 Женский Стендап
23:30 Это нормально?
00:30 Новая фабрика звезд
01:00 Невеста. Экстра любовь
02:10 Я тебе не верю
02:55 Импровизация
04:30 Студия Союз
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Битва за Землю
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества
00:30 Тайна 7 сестер
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
СТС
04:50 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Машкины страшилки
06:40 Маша и Медведь
08:00 Тётя Марта
10:05 Безумные изобретения
10:35 Красавица и дракон
13:00 Псы под прикрытием
14:55 Агент под прикрытием
16:50 Тётя Марта
21:30 Громобой
23:25 Страшно красив
01:10 Сумасшедшая любовь
03:00 Кухня
Время начала передач - московское.