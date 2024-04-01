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Паводок в Оренбурге: где находится на карте, фото

Сегодня, 08:36


Оренбург на карте

Если смотреть на карту России, то Оренбург расположен на юго-востоке от Москвы на расстоянии 1455 километров. Население города составляет 539 тысяч человек.

В пятницу 5 апреля во втором по величине городе Оренбургской области Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Паводок стал самым сильным за всю историю региона. Как сообщает ТАСС, в зоне подтопления находится более 12 тысяч жилых домов (на 11 апреля 06:00 мск). Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга за два часа вырос на 6 см, до 1 060 см.

Дамба в Орске длиной 12 километров и высотой 6 метров была построена в 2013 году и предназначена для защиты старого города от паводков.

Орск после подтопления

Фото: Google Карты и ТАСС
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