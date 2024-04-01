HR Новости

Расписание трансляций 24-го тура РПЛ на ТВ

Вчера, 07:26


Расписание трансляций матчей 24-го тура РПЛ

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 24-го тура РПЛ.

В субботу запланированы трансляции матча между «Краснодаром» и «Зенитом», а также встречи «Локомотив» – ЦСКА. В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру с участием «Крыльев Советов» и «Рубина».

Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание трансляций РПЛ 2023/2024

24-й тур

13 апреля, суббота

14:00 Сочи – Спартак
16:30 Ахмат – Балтика
17:00 Краснодар – Зенит
19:30 Локомотив – ЦСКА

14 апреля, воскресенье

12:00 Оренбург – Пари НН
14:15 Урал – Динамо
16:45 Факел – Ростов
19:00 Крылья Советов – Рубин

Время начала матчей - московское.

Фото: РПЛ
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
  • Результаты матчей РПЛ 30 марта, турнирная таблица
  • Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 30-31 марта
  • РПЛ 22-й тур: «Локомотив» – «Краснодар» и другие матчи
  • Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2023/2024
  • Расписание РПЛ на 8 марта: «Ростов» - «Краснодар», «Крылья Советов» - ЦСКА
  • Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2023/2024
    100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
    Битва за плей-офф в НХЛ. Овечкин сыграет против Кучерова
    Стало известно, когда в России появится «русский Мбаппе»
    Где находится Токмак на карте Запорожской области
    В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк»: где находится на карте, фото
    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
    Расписание трансляций 24-го тура РПЛ на ТВ
    Когда и во сколько играют «Металлург» и «Автомобилист»
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru