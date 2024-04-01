Расписание трансляций 24-го тура РПЛ на ТВ

Вчера, 07:26

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 24-го тура РПЛ.

В субботу запланированы трансляции матча между «Краснодаром» и «Зенитом», а также встречи «Локомотив» – ЦСКА. В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру с участием «Крыльев Советов» и «Рубина».

Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание трансляций РПЛ 2023/2024

24-й тур

13 апреля, суббота

14:00 Сочи – Спартак

16:30 Ахмат – Балтика

17:00 Краснодар – Зенит

19:30 Локомотив – ЦСКА

14 апреля, воскресенье

12:00 Оренбург – Пари НН

14:15 Урал – Динамо

16:45 Факел – Ростов

19:00 Крылья Советов – Рубин

Время начала матчей - московское.

Фото: РПЛ