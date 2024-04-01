Расписание трансляций 24-го тура РПЛ на ТВ

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три игры 24-го тура РПЛ.
В субботу запланированы трансляции матча между «Краснодаром» и «Зенитом», а также встречи «Локомотив» – ЦСКА. В воскресенье «Матч ТВ» покажет игру с участием «Крыльев Советов» и «Рубина».
Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».
Расписание трансляций РПЛ 2023/2024
24-й тур
13 апреля, суббота
14:00 Сочи – Спартак
16:30 Ахмат – Балтика
17:00 Краснодар – Зенит
19:30 Локомотив – ЦСКА
14 апреля, воскресенье
12:00 Оренбург – Пари НН
14:15 Урал – Динамо
16:45 Факел – Ростов
19:00 Крылья Советов – Рубин
Время начала матчей - московское.
Фото: РПЛ