В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк»: где находится на карте, фото

Вчера, 08:36

Если смотреть на карту Оренбурга, то ЖК «Гранд парк» расположен в восточной части города рядом с районом Солнечный и Загородным шоссе.

Как сообщает ТАСС, по состоянию на утро 13 апреля в городе подтопило около 3 тысяч домов, произошло затопление ЖК «Гранд парк».

В пятницу 5 апреля во втором по величине городе Оренбургской области Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Дамба длиной 12 километров и высотой 6 метров была построена в 2013 году и предназначена для защиты старого города от паводков.

Вид на ЖК «Гранд парк» 11 апреля.

Фото: Google Карты и ТАСС