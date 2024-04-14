Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 апреля

Сегодня, 10:16

Телепрограмма каналов России на 14.04.2024 на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.



Россия 1



10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:00 Последний шанс

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 С приветом, Козаностра

02:47 Перерыв в вещании



НТВ



10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

23:20 Звезды сошлись

01:00 Основано на реальных событиях

02:45 Наш космос

04:50 Легавый



Первый канал



10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:05 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Панцирь. Небесный щит

13:10 Видели видео?

14:50 Я шагаю по Москве

16:20 Фабрика звезд

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ



ТНТ



10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших

14:00 Новая Битва экстрасенсов

19:00 Сокровища императора

22:00 Новая фабрика звезд

00:00 Шоу Воли

01:05 Новая фабрика звезд

02:15 Я тебе не верю

03:00 Импровизация

04:35 Студия Союз



РЕН ТВ



09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:30 Новости

13:00 Неизвестная история

14:00 Шальная карта

15:45 Хаос

17:55 Великий уравнитель

20:30 Великий уравнитель-2

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



СТС



10:00 Тётя Марта

14:25 Робот Ари

16:20 Три икса: Мировое господство

18:20 Капитан Марвел

21:00 Первый мститель

23:20 Киллер-хранитель

01:15 Зачинщики

02:45 Выжить после



Время начала передач - московское.