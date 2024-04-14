Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 апреля

Телепрограмма каналов России на 14.04.2024 на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.
Россия 1
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:00 Последний шанс
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:05 С приветом, Козаностра
02:47 Перерыв в вещании
НТВ
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
23:20 Звезды сошлись
01:00 Основано на реальных событиях
02:45 Наш космос
04:50 Легавый
Первый канал
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:05 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Панцирь. Небесный щит
13:10 Видели видео?
14:50 Я шагаю по Москве
16:20 Фабрика звезд
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
ТНТ
10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших
14:00 Новая Битва экстрасенсов
19:00 Сокровища императора
22:00 Новая фабрика звезд
00:00 Шоу Воли
01:05 Новая фабрика звезд
02:15 Я тебе не верю
03:00 Импровизация
04:35 Студия Союз
РЕН ТВ
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:30 Новости
13:00 Неизвестная история
14:00 Шальная карта
15:45 Хаос
17:55 Великий уравнитель
20:30 Великий уравнитель-2
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
10:00 Тётя Марта
14:25 Робот Ари
16:20 Три икса: Мировое господство
18:20 Капитан Марвел
21:00 Первый мститель
23:20 Киллер-хранитель
01:15 Зачинщики
02:45 Выжить после
Время начала передач - московское.