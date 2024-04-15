Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 апреля

Сегодня, 10:46

Телепрограмма каналов России (регион — Москва) на 15.04.2024 на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС. Время начала передач — мск.

Россия 1

05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Алла-такси

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:45 Версия

НТВ

04:50 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:25 Пёс

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 00:00 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Горячая точка

23:00 Слово пацана. Кровь на асфальте

00:30 Проспект обороны

04:50 Легавый

Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:00 Обыкновенный фашизм-2

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

ТНТ

04:35 Студия Союз

06:00 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 Сокровища императора

12:00 Интерны

18:00 Полицейский с Рублевки

20:00 Киберпапа

21:30 Красный 5

22:30 Однажды в России

23:30 Это нормально?

00:30 Новая фабрика звезд

02:30 Я тебе не верю

03:15 Импровизация

04:45 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00, 18:00, 02:50 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости

09:00 Военная тайна

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

17:00, 03:35 Тайны Чапман

20:00 Бандит

22:30 Смотреть всем!

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Бруклинские полицейские

СТС

05:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Маша и Медведь

07:55 Шоу Уральские пельмени

08:50 Папины дочки. Новые

20:50 Девять жизней

22:35 Папина дочка

00:40 Сделано в Италии

02:20 Кухня

03:55 Трудные подростки