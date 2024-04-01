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Паводок в Кургане: показать на карте, уровень воды в Тоболе

Вчера, 15:18


Карта Курганской области

Если смотреть на карту России, то Курган расположен к востоку от Москвы на расстоянии 1730 километров. Население составляет 305 тысяч человек.

Курган является административным центром Курганской области. В черте города протекает река Тобол, которая недалеко Тобольска впадает в Иртыш.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 15 апреля (15:20 мск) большая вода находится в десяти километрах от областного центра. Уровень воды в реке Тобол поднялся за восемь часов на 54 сантиметра и достиг 685 сантиметров.

Фото: Google Карты
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