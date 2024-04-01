«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина

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В решающей стадии плей-офф КХЛ в 2024 году «Металлург» сыграет с «Локомотивом». Первая игра серии состоится в Магнитогорске 18 апреля (17:00 мск), далее игры будут проходить через день.

«Магнитка» дважды побеждала в финале и столько же раз уступала в решающих поединках. Первый трофей «Металлург» завоевал в 2014-м под руководством канадца Майка Кинэна, а спустя два года команду привел к победе Илья Воробьев.

«Локомотив» единственный раз в истории КХЛ выходил в финал — в год образования Лиги в 2009-м. Железнодорожники уступили тогда в семи матчах «Ак Барсу».

Клубы дважды встречались между собой в регулярном чемпионате. Матч в Ярославле в конце сентября завершился победой хозяев 4:1, поединок в Магнитогорске в начале января выиграла «Магнитка» 5:3.

Фото: ХК Металлург