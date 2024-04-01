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Разговоры о важном 22 апреля 2024 года

Сегодня, 15:15


Разговоры о важном 22 апреля 2024 года

Очередной, 32-й в этом учебном году внеклассный час «Разговоры о важном» получил название «Труд Крут».

Предстоящее в понедельник 22 апреля занятие будет посвящено рассказу о значении труда в жизни общества и о значимости различных профессий.

Цель урока — воспитание уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их работы. Методические материалы для 1-11 класса появятся на официальном сайте razgovor.edsoo.ru за несколько дней до начала урока.

Праздник Весны и Труда будет по традиции отмечаться в России 1 мая. Ранее стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на майские праздники.
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