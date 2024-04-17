Телепередачи на сегодня, программа ТВ на 17 апреля

Телепрограмма каналов России на весь день. Ниже представлена программа шести самый рейтинговых бесплатных телеканалов на сегодня.
Программа передач ТВ на 17 апреля 2024 года
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 60 минут
14:55 Наши
16:30 Малахов
17:30 60 минут
21:20 Алла-такси
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия
03:45 Версия
НТВ
04:50 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Пёс
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 00:00 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Горячая точка
23:00 Слово пацана. Кровь на асфальте
00:30 Проспект обороны
04:50 Легавый
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Такси под прикрытием
23:00 Большая игра
00:00 К 100-летию Зои Богуславской
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
ТНТ
04:20 Импровизация
05:10 Студия Союз
06:45 Импровизация
07:00 Утро ТНТ
09:00 Интерны
17:00 Полицейский с Рублевки
20:00 Киберпапа
21:30 Однажды в России
23:30 Это нормально?
00:30 Новая фабрика звезд
01:00 Я, Алекс Кросс
02:30 Я тебе не верю
03:10 Импровизация
РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:20 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Легенды и мифы
17:00, 03:05 Тайны Чапман
20:00 Операция Фортуна: Искусство побеждать
22:10 Смотреть всем!
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Убийства в стиле Гойи
СТС
04:55 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Маша и Медведь
08:00 Папины дочки. Новые
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:05 Сумасшедшая любовь
12:20 Псы под прикрытием
14:05 Бесконечная история. Альбион
16:20 Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы
18:30 Папины дочки. Новые
20:30 Поколение вояджер
22:35 Гостья
01:05 Любовь, свидания, Нью-Йорк
02:40 Выжить после
03:25 Трудные подростки
Время начала передач - московское.