Стало известно, кто станет лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024

Сегодня, 08:48 Автор: Андрей Моисеев

Список самых результативных игроков НХЛ на 18 апреля (08:47 мск) возглавляет Никита Кучеров. На счету хоккеиста 44 шайбы и 100 результативных передач. Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кто сделал 100 передач за сезон. Ранее этого показателя добивались Макдэвид, Гретцки, Лемье и Орр.

Второе место занимает нападающий Натан Маккиннон. Канадцу осталось провести еще одну игру, но сократить отрыв в шесть очков от россиянина будет очень сложно.

На третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров сезона 2023/2024 расположился форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Еще один российский хоккеист, Артемий Панарин из «Рейнджерс», идет четвертым по системе «гол+пас».

100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй) - 144 (44+100)

2. Натан Маккиннон (Колорадо) - 138 (51+87)

3. Коннор Макдэвид (Эдмонтон) - 132 (32+100)

4. Артемий Панарин (Рейнджерс) - 120 (49+71)

5. Давид Пастрняк (Бостон) - 110 (47+63)

Фото: AP