Уже завтра. В НХЛ останется всего 16 команд

Сегодня, 10:55 Автор: Андрей Моисеев

В Национальной хоккейной лиге осталось провести всего шесть матчей в рамках регулярного чемпионата. Уже известны все участники плей-офф и шесть из восьми пар. В пятницу утром по московскому времени станут известны соперники в двух оставшихся дуэтах.

На Востоке «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Бостон» встретится с «Торонто», «Флорида» будет играть с «Тампой».

Наибольший интерес среди российских болельщиков вызовет противостояние «Рейнджерс» Артемия Панарина и «Вашингтона» Александра Овечкина. Первая игра между командами состоится в воскресенье 21 апреля в 22:00 мск.

На Западе «Виннипег» сыграет с «Колорадо», а «Ванкувер» встретится с «Нэшвиллом». «Даллас» и «Эдмонтон» узнают своих соперников 19 апреля, когда проведут свои заключительные матчи «Вегас» и «Лос-Анджелес».

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