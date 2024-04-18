Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 апреля

Сегодня, 13:03 Автор: Андрей Моисеев

Телепрограмма каналов России на весь день. Ниже представлена программа шести самый рейтинговых бесплатных телеканалов на сегодня.

Программа передач ТВ на 18 апреля 2024 года

Россия 1

05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Алла-такси

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:45 Версия

НТВ

04:50 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:25 Пёс

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 00:00 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Горячая точка

23:00 Слово пацана. Кровь на асфальте

00:30 Поздняков

00:45 Мы и наука. Наука и мы

01:45 Проспект обороны

04:50 Легавый

Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Такси под прикрытием

23:00 Большая игра

00:10 Иван Грозный

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

ТНТ

04:05 Импровизация

05:10 Студия Союз

06:45 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 Интерны

17:30 Полицейский с Рублевки

21:30 Красный-5

22:30 Однажды в России

23:30 Это нормально?

00:30 Новая фабрика звезд

01:00 Невеста. Экстра любовь

02:10 Я тебе не верю

02:55 Импровизация

04:30 Студия Союз

РЕН ТВ

05:00, 18:00, 02:20 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Легенды и мифы

17:00, 03:05 Тайны Чапман

20:00 Операция Фортуна: Искусство побеждать

22:10 Смотреть всем!

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Убийства в стиле Гойи

СТС

03:25 Трудные подростки

05:05 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Маша и Медведь

08:00 Папины дочки. Новые

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:20 Импровизаторы. Сезон 3. 3-я серия

11:20 Как прогулять школу с пользой

13:45 Гостья

16:15 Поколение вояджер

18:30 Папины дочки. Новые

20:30 День спасения земли

22:20 Последний день Земли

00:05 Странный эл

02:10 Выжить после

03:45 Трудные подростки

04:55 6 кадров

Время начала передач - московское.