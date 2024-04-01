HR Новости

Травма на тренировке. «Монако» лишился Головина

Сегодня, 14:14 Автор: Андрей Моисеев




Александр Головин

Полузащитник Александр Головин больше не сыграет в этом сезоне за «Монако». Российский футболист получил травму лодыжки во время подготовки к матчу с «Брестом», сообщает французское издание L'Équipe.

«Монегаски» занимают третье место в Лиге 1. Подопечные Адольфа Хюттера на одно очко отстают от занимающего второе место «Бреста» и на три балла опережают идущий четвертым «Лилль».

До конца чемпионата «Монако» предстоит провести шесть игр в чемпионате. В еврокубках команда не участвует, а из Кубка Франции она вылетела на стадии 1/8 финала.

В сезоне 2023/2024 Головин выходил на поле в 27 матчах и забил шесть мячей.

Фото: Getty Images
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Стало известно, сколько зарабатывают Головин и Кузяев во Франции
  • Российские футболисты в Европе. Расписание матчей на 30-31 марта
  • Российские футболисты в Европе. Расписание матчей на 15-17 марта
  • Битва за плей-офф в НХЛ. Овечкин сыграет против Кучерова
  • В четырех топ-лигах Европы чемпионская интрига умерла
  • «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Сколько шайб забьет Овечкин?
  • Когда Медведев будет играть с Синнером на турнире в Майами
    •



    Источник: L'Équipe







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Травма на тренировке. «Монако» лишился Головина
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 апреля
    Уже завтра. В НХЛ останется всего 16 команд
    Стало известно, кто станет лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024
    Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ по годам
    Разговоры о важном 22 апреля 2024 года
    Где находится Нагорный Карабах на карте
    «Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина
    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю
    «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru