Травма на тренировке. «Монако» лишился Головина

Сегодня, 14:14 Автор: Андрей Моисеев

Полузащитник Александр Головин больше не сыграет в этом сезоне за «Монако». Российский футболист получил травму лодыжки во время подготовки к матчу с «Брестом», сообщает французское издание L'Équipe.

«Монегаски» занимают третье место в Лиге 1. Подопечные Адольфа Хюттера на одно очко отстают от занимающего второе место «Бреста» и на три балла опережают идущий четвертым «Лилль».

До конца чемпионата «Монако» предстоит провести шесть игр в чемпионате. В еврокубках команда не участвует, а из Кубка Франции она вылетела на стадии 1/8 финала.

В сезоне 2023/2024 Головин выходил на поле в 27 матчах и забил шесть мячей.

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