РПЛ 25-й тур: «Ростов» – «Спартак» и другие матчи

Сегодня, 09:49 Автор: Андрей Моисеев







В центральном матче 25-го тура РПЛ «Ростов» сыграет со «Спартаком». Обе команды не претендуют на золотые медали, но встречи Валерия Карпина со своим бывшим клубом всегда вызывают повышенный интерес. Два последних матча между клубами в Ростове-на-Дону завершились победой хозяев.

Лидер чемпионата «Зенит» будет принимать дома «Оренбург», который еще ни разу весной не проиграл. Занимающий второе место «Краснодар» встретится с «Факелом», потерявшие шансы на золото московские динамовцы отправятся в Нижний Новгород.





Заглавное фото: smotrim.ru