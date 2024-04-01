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РПЛ 25-й тур: «Ростов» – «Спартак» и другие матчи

Сегодня, 09:49 Автор: Андрей Моисеев




Ростов - Спартак 21 апреля 2024

В центральном матче 25-го тура РПЛ «Ростов» сыграет со «Спартаком». Обе команды не претендуют на золотые медали, но встречи Валерия Карпина со своим бывшим клубом всегда вызывают повышенный интерес. Два последних матча между клубами в Ростове-на-Дону завершились победой хозяев.

Лидер чемпионата «Зенит» будет принимать дома «Оренбург», который еще ни разу весной не проиграл. Занимающий второе место «Краснодар» встретится с «Факелом», потерявшие шансы на золото московские динамовцы отправятся в Нижний Новгород.

Расписание матчей 25-го тура РПЛ

Заглавное фото: smotrim.ru
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    Источник: HR Новости







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