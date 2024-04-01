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Чемпионат мира по хоккею 2024: расписание матчей на сегодня

Сегодня, 08:29 Автор: Андрей Моисеев




Чемпионат мира по хоккею 2024

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2024 году состоится с 10 по 26 мая в Чехии. Матчи турнира состоятся в Праге и Остраве.

В течение двух недель 16 команд, разделенные на две группы, определят восьмерку сильнейших, которая в дальнейшем поборется за медали разного достоинства. Игры в группе А, где выступят финны, канадцы и чехи, состоятся в столице, американцы, шведы и словаки будут выступать в городе на востоке страны.

Прага примет мировое первенство в 11-й раз, Острава до этого дважды принимала лучших хоккеистов планеты.

На странице представлено полное расписание матчей группового этапа чемпионата мира.

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2024

Фото: iihf.com
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