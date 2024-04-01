Чемпионат мира по хоккею 2024: расписание матчей сегодня

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2024 году состоится с 10 по 26 мая в Чехии. Матчи турнира состоятся в Праге и Остраве.
В течение двух недель 16 команд, разделенные на две группы, определят восьмерку сильнейших, которая в дальнейшем поборется за медали разного достоинства. Игры в группе А, где выступят финны, канадцы и чехи, состоятся в столице, американцы, шведы и словаки будут выступать в городе на востоке страны.
Прага примет мировое первенство в 11-й раз, Острава до этого дважды принимала лучших хоккеистов планеты.
На странице представлено расписание матчей группового этапа чемпионата мира.
20 мая, понедельник
17:20 Швеция – Франция
17:20 Великобритания – Норвегия
21:20 Казахстан – Польша
21:20 Финляндия – Дания
21 мая, вторник
13:20 Франция – Германия
13:20 Австрия – Великобритания
17:20 Латвия – США
17:20 Канада – Чехия
21:20 Швеция – Словакия
21:20 Финляндия – Швейцария
Фото: iihf.com