Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 апреля 2024

Телепрограмма каналов России на весь день. Ниже представлена программа шести самый рейтинговых бесплатных телеканалов на сегодня.
Программа передач ТВ на 20 апреля 2024 года — Москва
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Парад юмора
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Полевых цветов букет
00:35 Идеальный брак
04:10 Муж счастливой женщины
НТВ
04:50 Легавый
06:20 Жди меня
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Звезды
23:10 Международная пилорама
00:00 Захар Прилепин. Уроки русского
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса
02:00 Дачный ответ
02:50 Агентство скрытых камер
03:20 Любовь под грифом Совершенно секретно-2
04:50 Легавый
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Поехали!
13:10 Ширли-мырли
15:50 Ералаш. Детство строгого режима
16:50 Я люблю мою страну
18:00 Вечерние новости
18:20 Эксклюзив
19:10 Золотой век. К 100-летию Зои Богуславской
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 КВН. Высшая лига
23:50 Мечта Робина
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
ТНТ
05:00 Монсики
05:40 Смешарики
07:00 Однажды в России
09:00 Хочу перемен
09:30 Салон
10:10 Экстрасенсы ведут расследование
12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16:55 Новая Битва экстрасенсов
21:30 Невеста. Экстра любовь
23:00 Женский Стендап
00:00 Новая фабрика звезд
00:40 Лига городов
01:55 Я тебе не верю
02:40 Импровизация
04:15 Студия Союз
04:50 Импровизация
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна
12:30 Новости
13:00 Военная тайна
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Звездные войны: почему раскололся наш шоу-бизнес?
18:00 Засекреченные списки. Украина: 7 провалов техники НАТО
19:00 Добровэфире
19:30 Новости
20:00 2012
23:00 Волна
01:10 Туннель: Опасно для жизни
02:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
04:45 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Уральские пельмени
08:00 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:20 Коты Эрмитажа
12:00 Девять жизней
13:50 Бриллиантовый полицейский
15:45 Такси
17:35 Такси-2
19:20 Такси-3
21:00 Такси-4
22:50 Последний день Земли
00:35 Странный эл
02:30 Выжить после
03:15 Трудные подростки
04:55 6 кадров
Время начала передач - московское.