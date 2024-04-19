Телепередача на сегодня — Москва

19.04.2024 Автор: Андрей Моисеев

Телепрограмма каналов России на весь день. Ниже представлена программа шести самый рейтинговых бесплатных телеканалов на сегодня.

Программа передач ТВ на 20 апреля 2024 года — Москва

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Парад юмора

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Полевых цветов букет

00:35 Идеальный брак

04:10 Муж счастливой женщины

НТВ

04:50 Легавый

06:20 Жди меня

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Звезды

23:10 Международная пилорама

00:00 Захар Прилепин. Уроки русского

00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса

02:00 Дачный ответ

02:50 Агентство скрытых камер

03:20 Любовь под грифом Совершенно секретно-2

04:50 Легавый

Первый канал

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:10 Ширли-мырли

15:50 Ералаш. Детство строгого режима

16:50 Я люблю мою страну

18:00 Вечерние новости

18:20 Эксклюзив

19:10 Золотой век. К 100-летию Зои Богуславской

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 КВН. Высшая лига

23:50 Мечта Робина

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ

ТНТ

05:00 Монсики

05:40 Смешарики

07:00 Однажды в России

09:00 Хочу перемен

09:30 Салон

10:10 Экстрасенсы ведут расследование

12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших

16:55 Новая Битва экстрасенсов

21:30 Невеста. Экстра любовь

23:00 Женский Стендап

00:00 Новая фабрика звезд

00:40 Лига городов

01:55 Я тебе не верю

02:40 Импровизация

04:15 Студия Союз

04:50 Импровизация

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

12:30 Новости

13:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Звездные войны: почему раскололся наш шоу-бизнес?

18:00 Засекреченные списки. Украина: 7 провалов техники НАТО

19:00 Добровэфире

19:30 Новости

20:00 2012

23:00 Волна

01:10 Туннель: Опасно для жизни

02:55 Самые шокирующие гипотезы

СТС

04:45 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Уральские пельмени

08:00 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:20 Коты Эрмитажа

12:00 Девять жизней

13:50 Бриллиантовый полицейский

15:45 Такси

17:35 Такси-2

19:20 Такси-3

21:00 Такси-4

22:50 Последний день Земли

00:35 Странный эл

02:30 Выжить после

03:15 Трудные подростки

04:55 6 кадров

Время начала передач - московское.