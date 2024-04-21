«Сокровища Императора» на ТНТ. Программа передач на 21 апреля

Телепрограмма каналов России на весь день. Ниже представлена программа шести самый рейтинговых бесплатных телеканалов на сегодня.
Программа передач ТВ на 21 апреля 2024 года — Москва
Россия 1
04:10 Муж счастливой женщины
06:05 Несмешная любовь
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:00 С небес на землю
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:05 Несмешная любовь
НТВ
04:50 Легавый
06:30 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
00:15 Звезды сошлись
01:55 Основано на реальных событиях
03:25 Любовь под грифом Совершенно секретно
04:55 Легавый
Первый канал
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион
09:40 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:15 Играем свадьбу!
11:05 Жизнь других
12:00 Новости
12:15 "Повара на колесах"
13:10 Видели видео?
14:00 Вор
15:50 Большая история. Как Хрущёв Крым сдавал
17:15 Глобальное большинство. Башар Асад
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
ТНТ
05:00 Монсики
05:40 Смешарики. Дежавю
07:00 Новая фабрика звезд
07:30 Однажды в России
09:30 Битва пикников
10:10 Экстрасенсы ведут расследование
11:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших
14:15 Новая Битва экстрасенсов
19:00 Сокровища императора Смотреть онлайн
22:10 Новая фабрика звезд
00:10 Шоу Воли
01:10 Я тебе не верю
01:55 Импровизация
03:30 Студия Союз
04:20 Импровизация
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:30 Новости
13:00 Неизвестная история
14:00 Пылающее море
16:00 Разлом
18:00 2012
21:05 Тёмная башня
23:00 Итоговая программа
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
04:55 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель У овечек
07:15 Уральские пельмени
08:00 ПроСТО кухня
09:00 Рогов в городе
10:00 Уральские пельмени
10:55 Такси
12:40 Такси-2
14:25 Такси-3
16:05 Такси-4
17:55 Вечные
21:00 Шан-Чи и легенда десяти колец
23:40 День спасения земли
01:35 Выжить после
03:10 Трудные подростки
04:30 6 кадров
Время начала передач - московское.