«Сокровища Императора» на ТНТ. Программа передач на 21 апреля

Сегодня, 08:25 Автор: Андрей Моисеев

Телепрограмма каналов России на весь день. Ниже представлена программа шести самый рейтинговых бесплатных телеканалов на сегодня.

Программа передач ТВ на 21 апреля 2024 года — Москва

Россия 1

04:10 Муж счастливой женщины

06:05 Несмешная любовь

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:00 С небес на землю

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 Несмешная любовь

НТВ

04:50 Легавый

06:30 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

00:15 Звезды сошлись

01:55 Основано на реальных событиях

03:25 Любовь под грифом Совершенно секретно

04:55 Легавый

Первый канал

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион

09:40 Непутевые заметки

10:00 Новости

10:15 Играем свадьбу!

11:05 Жизнь других

12:00 Новости

12:15 "Повара на колесах"

13:10 Видели видео?

14:00 Вор

15:50 Большая история. Как Хрущёв Крым сдавал

17:15 Глобальное большинство. Башар Асад

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

ТНТ

05:00 Монсики

05:40 Смешарики. Дежавю

07:00 Новая фабрика звезд

07:30 Однажды в России

09:30 Битва пикников

10:10 Экстрасенсы ведут расследование

11:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших

14:15 Новая Битва экстрасенсов

19:00 Сокровища императора Смотреть онлайн

22:10 Новая фабрика звезд

00:10 Шоу Воли

01:10 Я тебе не верю

01:55 Импровизация

03:30 Студия Союз

04:20 Импровизация

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:30 Новости

13:00 Неизвестная история

14:00 Пылающее море

16:00 Разлом

18:00 2012

21:05 Тёмная башня

23:00 Итоговая программа

23:55 Самые шокирующие гипотезы

СТС

04:55 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель У овечек

07:15 Уральские пельмени

08:00 ПроСТО кухня

09:00 Рогов в городе

10:00 Уральские пельмени

10:55 Такси

12:40 Такси-2

14:25 Такси-3

16:05 Такси-4

17:55 Вечные

21:00 Шан-Чи и легенда десяти колец

23:40 День спасения земли

01:35 Выжить после

03:10 Трудные подростки

04:30 6 кадров

Время начала передач - московское.