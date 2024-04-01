Результаты матчей 25-го тура РПЛ, турнирная таблица

Вчера, 23:25 Автор: Андрей Моисеев

В восьми матчах 25-го тура РПЛ зафиксировано всего две ничьи. «Рубин» поделил очки с «Локомотивом» (1:1), а «Сочи» отыграл два мяча в домашнем матче с «Уралом» (2:2).

В центральном поединке выходных «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» 5:1. В последний раз красно-белые выиграли у ростовчан с таким результатом в ноябре 2009 года в Москве.

С одинаковым счетом (2:1) «Балтика» обыграла дома «Крылья Советов», а «Ахмат» переиграл в гостях ЦСКА.

«Краснодар» забил два безответных мяча «Факелу», а лидер чемпионата «Зенит» одолел с минимальным счетом «Оренбург».

Московские динамовцы одержали крупную победу в Нижнем Новгороде над «Пари НН» (4:1).

Турнирная таблица на 21 апреля выглядит следующим образом.

Заглавное фото: ФК «Ростов»