Разговоры о важном 27 апреля 2024 года

Сегодня, 00:19 Автор: Андрей Моисеев

Очередной урок из цикла «Разговоры о важном», который пройдет 27 апреля, получил название «Экологичное потребление».

Предстоящее в ближайшую субботу занятие будет посвящено актуальной на сегодняшний день теме эффективного использования природных ресурсов, снижению отходов и их переработке.

Цель урока – объяснить значимость для всех разумного потребления ресурсов и ведения экологичного образа жизни. Методические материалы будут размещены на официальном сайте за несколько дней до начала урока.

Последняя суббота апреля будет рабочей. Ранее стало известно, сколько дней можно будет отдохнуть на майские праздники.

Фото: culture.ru