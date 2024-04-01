Главная звезда НХЛ — Кучеров, Макдэвид ему в подметки не годится

Сегодня, 09:23 Автор: Андрей Моисеев

В матче плей-офф НХЛ, который завершился утром 23 апреля, «Эдмонтон» на своей площадке одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 7:4. Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал пять результативных передач.

Вы знаете, какую строчку на сегодня занимает канадская «мегазвезда» в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли? Макдэвид идет на 169-м месте!

За девять сезонов в копилке у хоккеиста одно участие в полуфинале, с треском проигранное его командой два года назад «Калгари». Дважды «Эдмонтон» со свистом вылетал в первом раунде и три раза не попадал в плей-офф.

Разве стоит считать выдающимся игроком того, кто ярко выступает исключительно в рамках регулярного чемпионата? А ведь в Канаде его почему-то именно таким и называют.

В последний раз канадский клуб становился сильнейшим в далеком 1993 году. Родоначальники хоккея, видимо, забыли, что главный трофей в НХЛ — Кубок Стэнли. И только его обладатели становятся действительно лучшими.

Фото: USA TODAY