HR Новости

РПЛ 21-й тур: ЦСКА – «Спартак» и другие матчи

Вчера, 23:52 Автор: Андрей Моисеев




ЦСКА - Спартак 25 апреля 2024

В центральном поединке перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Красно-белые набрали 38 очков и занимают четвертую строчку в таблице розыгрыша, армейцы имеют в активе на один балл меньше и идут шестыми. Матч первого круга между командами завершился вничью 2:2.

Лидер чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Рубином». Трансляция игры на «Матч ТВ» начнется в 21:30 по московскому времени после окончания матча Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом».

Занимающий второе место «Краснодар» будет принимать «Балтику», которая одержала три победы в последних четырех играх. Московское «Динамо» встретится на своем стадионе с «Оренбургом».

Результаты 25-го тура и турнирная таблица на 24 апреля

Расписание матчей 21-го тура РПЛ

Заглавное фото: РИА Новости
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Результаты матчей 25-го тура РПЛ, турнирная таблица
  • РПЛ 25-й тур: «Ростов» – «Спартак» и другие матчи
  • РПЛ 24-й тур: «Краснодар» – «Зенит» и другие матчи
  • Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком»
  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
  • РПЛ 22-й тур: «Локомотив» – «Краснодар» и другие матчи
  • «Факел» - лучший клуб РПЛ прямо сейчас
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    РПЛ 21-й тур: ЦСКА – «Спартак» и другие матчи
    Главная звезда НХЛ — Кучеров, Макдэвид ему в подметки не годится
    Разговоры о важном 27 апреля 2024 года
    Результаты матчей 25-го тура РПЛ, турнирная таблица
    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю
    Чемпионат мира по хоккею 2024: расписание матчей
    Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2023/2024
    Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024
    Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
    РПЛ 25-й тур: «Ростов» – «Спартак» и другие матчи


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru