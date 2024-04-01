РПЛ 21-й тур: ЦСКА – «Спартак» и другие матчи

Вчера, 23:52 Автор: Андрей Моисеев







В центральном поединке перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Красно-белые набрали 38 очков и занимают четвертую строчку в таблице розыгрыша, армейцы имеют в активе на один балл меньше и идут шестыми. Матч первого круга между командами завершился вничью 2:2.

Лидер чемпионата «Зенит» сыграет дома с «Рубином». Трансляция игры на «Матч ТВ» начнется в 21:30 по московскому времени после окончания матча Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом».

Занимающий второе место «Краснодар» будет принимать «Балтику», которая одержала три победы в последних четырех играх. Московское «Динамо» встретится на своем стадионе с «Оренбургом».

Результаты 25-го тура и турнирная таблица на 24 апреля





Заглавное фото: РИА Новости