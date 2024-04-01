Программа ТВ на 24 апреля 2024 года

Сегодня, 10:58 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 24 апреля 2024 года, на самых популярных центральных телеканалах в программе передач запланирован показ следующих фильмов и сериалов.



Первый канал



22:00 По законам военного времени. Битва за Ростов. 3-я серия



Россия 1



21:20 Ангелы района. 5-я - 6-я серии

22:20 Ангелы района. 6-я серия

02:05 Тайны следствия-9. Треугольник ненависти, 1-я - 2-я серии

03:40 Версия. 8-я серия Женская доля



НТВ



04:55 Легавый-2. 23-я - 24-я серии

08:25 Пёс-2. Старый друг. Миссис Х. На дне. Звезда

20:00 Горячая точка-3. 19-я - 21-я серии

23:00 Слово пацана. Кровь на асфальте. 7-я серия

00:30 Военная полиция. 11-я - 15-я серии

04:55 Легавый-2. 25-я серия



ТНТ



09:00 Интерны. 136-я - 151-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 12-я - 14-я серии

20:00 Очевидное невероятное. 6-я - 8-я серии



РЕН ТВ



20:00 16 кварталов

00:30 Ледяной



СТС



08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 2. 13-я - 16-я серии

11:35 Деревенские крокодилы

13:35 Деревенские крокодилы-2

15:25 Деревенские крокодилы-3

20:00 Люди в чёрном-2

21:40 Шпион, которого не было

00:05 О чём ещё говорят мужчины

02:05 О чём говорят мужчины

03:35 Выжить после



Пятый канал



05:25 Акватория. 6 серий

09:30 Застава. 9-я - 12-я серии

13:30 Морские дьяволы-4. 5 серий

18:00 След. 4 серии

21:25 Великолепная пятёрка-5. 6 серий

02:40 След. 2 серии

04:00 Охотник за головами. 1-я - 2-я серии



ТВЦ



04:20 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия

08:45 Нераскрытый талант-2. 1-я - 2-я серии

11:50 Старая гвардия-2. Прощальная вечеринка. 1-я - 2-я серии

15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии

18:05 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я - 2-я серии

20:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии

03:35 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии



Домашний



19:00 В двух шагах от счастья. 1-я - 4-я серии



Звезда



03:45 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

11:35 Россия молодая. 8-я серия

13:25 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

23:15 Дважды рожденный

01:05 Россия молодая. 8-я серия

03:10 Без права на ошибку. 1-я - 2-я серии