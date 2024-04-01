Программа ТВ на 24 апреля 2024 года

В среду, 24 апреля 2024 года, на самых популярных центральных телеканалах в программе передач запланирован показ следующих фильмов и сериалов.
Первый канал
22:00 По законам военного времени. Битва за Ростов. 3-я серия
Россия 1
21:20 Ангелы района. 5-я - 6-я серии
22:20 Ангелы района. 6-я серия
02:05 Тайны следствия-9. Треугольник ненависти, 1-я - 2-я серии
03:40 Версия. 8-я серия Женская доля
НТВ
04:55 Легавый-2. 23-я - 24-я серии
08:25 Пёс-2. Старый друг. Миссис Х. На дне. Звезда
20:00 Горячая точка-3. 19-я - 21-я серии
23:00 Слово пацана. Кровь на асфальте. 7-я серия
00:30 Военная полиция. 11-я - 15-я серии
04:55 Легавый-2. 25-я серия
ТНТ
09:00 Интерны. 136-я - 151-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 12-я - 14-я серии
20:00 Очевидное невероятное. 6-я - 8-я серии
РЕН ТВ
20:00 16 кварталов
00:30 Ледяной
СТС
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 2. 13-я - 16-я серии
11:35 Деревенские крокодилы
13:35 Деревенские крокодилы-2
15:25 Деревенские крокодилы-3
20:00 Люди в чёрном-2
21:40 Шпион, которого не было
00:05 О чём ещё говорят мужчины
02:05 О чём говорят мужчины
03:35 Выжить после
Пятый канал
05:25 Акватория. 6 серий
09:30 Застава. 9-я - 12-я серии
13:30 Морские дьяволы-4. 5 серий
18:00 След. 4 серии
21:25 Великолепная пятёрка-5. 6 серий
02:40 След. 2 серии
04:00 Охотник за головами. 1-я - 2-я серии
ТВЦ
04:20 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия
08:45 Нераскрытый талант-2. 1-я - 2-я серии
11:50 Старая гвардия-2. Прощальная вечеринка. 1-я - 2-я серии
15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии
18:05 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я - 2-я серии
20:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии
03:35 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии
Домашний
19:00 В двух шагах от счастья. 1-я - 4-я серии
Звезда
03:45 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
11:35 Россия молодая. 8-я серия
13:25 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
23:15 Дважды рожденный
01:05 Россия молодая. 8-я серия
03:10 Без права на ошибку. 1-я - 2-я серии