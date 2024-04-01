«Металлург» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

Вчера, 23:30 Автор: Андрей Моисеев

Магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч финальной серии у «Локомотива» со счетом 2:1 и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Лучшим бомбардиром стал шведский защитник Робин Пресс (17 очков), а лучшим снайпером — нападающий Денис Зернов (12 шайб).

В нынешнем плей-офф команда последовательно обыграла «Амур», «Спартак» и в полуфинале «Автомобилист».

Впервые «Магнитка» победила в 2014-м при Майке Кинене, а через два года под руководством Ильи Воробьева повторила успех. Дважды, в 2017-м и 2022-м годах, сталевары выходили в финал, но уступали питерским и московским армейцам.

Действующий тренер «Металлурга» Андрей Разин подписал контракт в апреле прошлого года и за сезон привел клуб к победе. Ранее специалист не проходил со своими командами дальше первого раунда плей-офф.

До этого по три раза победителями плей-офф становились ЦСКА и «Ак Барс».

Фото: ХК Металлург